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Ольга Бузова вслед за Киркоровым решила использовать Донбасс, как "прачечную"

Ольга Бузова вслед за Киркоровым решила использовать Донбасс, как "прачечную"

Певица Ольга Бузова, очевидно, тем и сильна, что быстро ориентируется в пространстве. Ещё вчера мы обсуждали её "кожаные трусы" (простите) на концерте в День защиты детей, а сегодня на передовицах коробки с гуманитарной помощью и концерты артистки в Белгороде.

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