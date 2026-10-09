В Краснодаре посетители концерта рэпера Басты устроили помолвку

На концерте Басты в Краснодаре девушка сделала предложение своему избраннику. Об этом пишет Super. Посетители концерта устроили помолвку прямо на сцене — девушка призналась мужчине в любви и предложила стать ее мужем, а ее партнер ответил «да».
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