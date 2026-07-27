Что посмотреть на фестивале ТАЙГАСТРО: события культурной программы

С 25 июля по 16 августа в России проходит шестой международный гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО. В этом году в нем участвуют более 500 ресторанов из России, а также Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая.
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