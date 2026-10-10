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The Iran War Is Fueling a Boom in Clean Energy

The Iran war might have done exactly what President Trump was trying to avoid: turning the world away from fossil fuels to alternative energy sources, because of the wide range of vulnerabilities it has exposed in the international energy system.

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