Мэр Красноярска Логинов заработал 6,4 миллиона рублей в прошлом году

Мэр Красноярска Владислав Логинов в 2022 году заработал около 6,4 миллиона рублей. NGS24.RU узнал сумму из сведений о его доходах и имуществе, которые Логинов подавал в избирком, так как участвовал «паровозом» в выборах в горсовет Красноярска (документ есть в распоряжении редакции).