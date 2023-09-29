НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Свежие комментарии

  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

Мэр Красноярска Логинов заработал 6,4 миллиона рублей в прошлом году

Мэр Красноярска Логинов заработал 6,4 миллиона рублей в прошлом году

Мэр Красноярска Владислав Логинов в 2022 году заработал около 6,4 миллиона рублей. NGS24.RU узнал сумму из сведений о его доходах и имуществе, которые Логинов подавал в избирком, так как участвовал «паровозом» в выборах в горсовет Красноярска (документ есть в распоряжении редакции).

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