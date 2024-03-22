Львова-Белова: пострадавшие в ТЦ дети в состоянии средней степени тяжести

Пострадавшие во время теракта в Crocus City Hall дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, ее процитировал Telegram-канал «Осторожно! Дети».
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