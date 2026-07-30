ФСБ задержала москвича за перевод средств на криптокошелек, используемый СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 35-летнего жителя Москвы за перевод денег на криптовалютный кошелек, используемый службой безопасности Украины (СБУ) для сбора средств на разведку и диверсии.
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