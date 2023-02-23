Uspei.com

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vilyushhenko Ильющенко
    Китаю это недострана, а особенно ее руководство и нахрен не нужны!!!Зеленский: “Украи...
  • Галина Светлая
    Буква Д в фамилии явно лишняя. Твари ни покоя на том свете,ни памяти. Гореть в аду.Неонацист и коман...
  • Globo
    закономерный конец наследников БерезовскогоЭкс-мэр Котласа Б...

Издание “Клименко Тайм” сообщило о столбе черного дыма и взрыве в центре Одессы

В четверг в центре Одессы прогремел взрыв, в результате которого над городом поднялся черный дым, сообщает украинское СМИ “Клименко Тайм”.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх