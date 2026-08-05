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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Бешикташа» о Салахе: «Переход не состоялся, потому что мы не согласились с такими условиями. Его никто не уводил»

Президент «Бешикташа» Сердал Адали высказался об отказе от трансфера Мохамеда Салаха . Ранее сообщалось, что турецкая команда согласовала переход экс-вингера «Ливерпуля», после в клубе  опровергли эту информацию.

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