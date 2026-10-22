Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) выступил в Риге с остатками «Машины времени». Но ни громкое имя, ни главные хиты не помогли «глупому скворцу» заполнить зал хотя бы наполовину.
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Гнусавый Макароныч никому и негде не нужен , но он этого никак не может понять . То ли старость, то ли глупость , а может и т и другое, вот что русофобия творит.
Интересно ,у всех читателей этой статьи в середине текста реклама Экофурила ? Прям в точку противодиарейное средство !!!