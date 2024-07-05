Михаил Развожаев: «Если услышите громкие звуки, не переживайте»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о громких звуках в городе.Губернатор Севастополя сообщил, что 5 июля с 12:00 до 16:00 в акватории вблизи пляжей «Васили» и «Яшмовый» сотрудники специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю проведут плановое уничтожение взрывоопасных предметов.