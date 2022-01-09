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Ингрид Тандревольд: «У меня нет месячных из-за гормональной проблемы. Это, я бы даже сказала, семейная особенность»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о проблемах со здоровьем. – Как-то в своем подкасте ты упоминала, что у тебя отсутствуют месячные.

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