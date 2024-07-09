Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну

© AFP2024 / EMMANUEL DUNAND Владимир Скачко Саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, посвященный 75-летию Альянса и потому уже названный "юбилейным", будет, тем не менее, решать, что ему делать с Украиной.
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