Закон и Порядок

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Украинский эксперт рассказал о поражении Вашингтона и Лондона в борьбе за Казахстан

Украинский эксперт рассказал о поражении Вашингтона и Лондона в борьбе за Казахстан

Казахстан стал полем битвы, на котором Москва и Пекин нанесли поражение Вашингтону и Лондону. После беспорядков в казахстанских городах, Узбекистан и другие центральноазиатские страны потянутся к ОДКБ, где Россия занимает главенствующие позиции.

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