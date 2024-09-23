"Я всегда мечтала быть многодетной матерью": Мельникова собралась взять ребенка из детдома

Актриса Анастасия Мельникова появилась в студии Бориса Корчевникова "Судьба человека". Прославившаяся благодаря многосерийному фильму "Улицы разбитых фонарей" артистка в последнее время ведет закрытый образ жизни: не появляется на светских мероприятиях, не снимается на телевидении, не общается с журналистами.