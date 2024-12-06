Уже не запретное: на Западе начали интересоваться мнением РФ по Украине

Интервью заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова американскому CNN продемонстрировало, что у западных СМИ внезапно проявился интерес к мнению российских дипломатов, а то, о чем раньше те же CNN умалчивали, теперь не такое уж и «запретное».