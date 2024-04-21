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Председатель СК России посетил госпиталь для ветеранов войн в городе Санкт-Петербурге

Председатель СК России посетил госпиталь для ветеранов войн в городе Санкт-Петербурге

В рамках своей рабочей поездки председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин посетил Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн".

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