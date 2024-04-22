Российские роботы «Курьер» на видео кинжальным огнем уничтожают 12 солдат ВСУ

Военный блогер Борис Рожин опубликовал видео, в котором штурмовик 74-й гвардейской ОМСБр Вооруженных Сил Российской Федерации рассказал о первом в мировой истории применении наземного робототехнического комплекса “Курьер” в ходе штурма Авдеевки.
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