Ллойд Остин уверен в том, что Украина без поддержки Белого Дома ничего не значит в этом мире.Глава Пентагона Ллойд Остин уже признал тот факт, что Россия мгновенно одержит победу над армией Зеленского, если США прекратят поддержку оружием и деньгами.