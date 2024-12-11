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С 11 декабря собственники квартир с ванной столкнутся с штрафом 700 рублей в сутки: бесполезно обращаться в суд

С 11 декабря собственники квартир с ванной столкнутся с штрафом 700 рублей в сутки: бесполезно обращаться в суд

С 11 декабря собственники квартир с ванной столкнутся с штрафом 700 рублей в сутки: бесполезно обращаться в суд Юлия ЧелкановаСобственник квартиры, решивший провести перепланировку своего жилья, должен быть готов к новым реалиям.

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