С 11 декабря собственники квартир с ванной столкнутся с штрафом 700 рублей в сутки: бесполезно обращаться в суд Юлия ЧелкановаСобственник квартиры, решивший провести перепланировку своего жилья, должен быть готов к новым реалиям.