С 11 декабря собственники квартир с ванной столкнутся с штрафом 700 рублей в сутки: бесполезно обращаться в суд Юлия ЧелкановаСобственник квартиры, решивший провести перепланировку своего жилья, должен быть готов к новым реалиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Массированный налет «Гераней» и загадочная ракета из Крыма, удары по Украине на сегодня, 8 декабря
- Какой громкий прогноз Жириновского начинает сбываться для США
- Сегодня Россия закрыла небо, возможны пуски баллистических ракет, «Герани» выбивают цели на юге и в Причерноморье, удары по Украине на сегодня, 10 декабря
Свежие комментарии