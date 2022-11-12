Минздрав РФ: из-за задержки поставок зарубежных лекарств регионам необходимо сформировать запас на 4 месяца

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что поручил главам регионов контролировать запас всех необходимых лекарств не менее чем на четыре месяца.
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