У нас хорошие шансы на победу на ЧЕ-2024 — тренер гандболисток Дании

Победу своих подопечных в полуфинальном матче чемпионата Европы по гандболу 2024 года среди женщин (ЧЕ-2024) над сборной командой Франции со счетом 24:22, прокомментировал главный тренер сборной Дании Йеспер Йенсен 14 декабря, сообщает портал «Быстрый центр».