Украина, добра не помнящая

Украинцы жившие в Киеве в советское время где жила моя русская пробабка уехавшая туда по распределению и к которой мы пару раз ездили во время каникул во времена моего детства очень разительно отличались от украинцев с которыми я служил в армии в 90-91. И меня поражает как же лихо западные кураторы в течение достаточно небольшого срока смогли промыть мозги до стерильности целой нации.

Игорь Василевский

А было ли принято говорить в СССР, что Украина на 1 рубль произведенной продукции получала от РСФСР 1,5 рубля помощи, т. е. жила в долг? И всю эту страну (союзную республику, территорию - назвать можно как угодно!) и до войны и после поднимала из руина опять же - РСФСР за счет своих ресурсов. Нет, не принято. И то, что один долбень, фактически на потеху своим амбициям, взорвал Чернобыльскую АЭС - нашло ли где то общественное порицание? А стоимость ликвидации последствий была почти 250 млрд тех еще долларов... Цифра более одного национального бюджета того времени (не в пропорции 1:0,72, естественно!). А это было одним из факторов, угробивших Союз. Вкупе с поголовным враньем местных чиновников.