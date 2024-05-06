В 2023 году Татарстан победил во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». В связи с этим в этом году в Казани пройдет фестиваль-форум «Литературный флагман России» с участием лидеров книжной отрасли.
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