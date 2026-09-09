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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске продлили арест иностранцу, сбившему толпу на самосвале

В Новосибирске продлили арест иностранцу, сбившему толпу на самосвале

Преступление произошло 10 августа 2025 года возле кафе «У дороги» в Кировском районе. По данным правоохранителей, обвиняемый за рулём тяжелого грузовика HOWO сдал назад и на высокой скорости дважды въехал в группу стоявших на улице граждан.

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