В Новосибирске продлили арест иностранцу, сбившему толпу на самосвале

Преступление произошло 10 августа 2025 года возле кафе «У дороги» в Кировском районе. По данным правоохранителей, обвиняемый за рулём тяжелого грузовика HOWO сдал назад и на высокой скорости дважды въехал в группу стоявших на улице граждан.