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Умерла опытный ямальский педагог Зоя Кузнецова

Умерла опытный ямальский педагог Зоя Кузнецова

Скончалась педагог Зоя Михайловна Кузнецова, которая 40 лет своей жизни отдала системе образования Салехарда и Ямала в целом.

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