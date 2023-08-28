Служба Аналитической Информации https://t.me/vestnikgeopolitiki Так называемые «свободные» российские СМИ — это неприкрытый рупор «пятой колонны», ее главное оружие против стабильности в России.
Яндекс и Дзен- идеологические диверсии против России
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Светлана Барабаш
Когда подмосковный город Дзержинский вдруг стал поселком? ...
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9 час.
chernyj70 Чернышов
А кто руководит Яндексом? Сам товарищ Кудрин, ярый "друг" России. Отсюда и ноги растут
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9 час.
Волков Владимир
А чем у нас ФСБ занимается? Ведь русофобия в Дзене лежит на поверхности. Почему в Европе и США уже давно нет свободы слова(про Салорейх вообще лучше молчать), а мы все боимся что нам будут грозить пальчиком. Информационная война приносит вреда не меньше, чем война на поле боя. Почему мы не бьем англосаксов и скакуасов их же оружием?
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7 час.
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