Яндекс и Дзен- идеологические диверсии против России

Волков Владимир

А чем у нас ФСБ занимается? Ведь русофобия в Дзене лежит на поверхности. Почему в Европе и США уже давно нет свободы слова(про Салорейх вообще лучше молчать), а мы все боимся что нам будут грозить пальчиком. Информационная война приносит вреда не меньше, чем война на поле боя. Почему мы не бьем англосаксов и скакуасов их же оружием?