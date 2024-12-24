Овчинский: город реализовал почти 40 нежилых помещений на первых этажах новостроек по реновации в СЗАО

На первых этажах новостроек в рамках программы реновации реализуются помещения для развития малого и среднего предпринимательства – там можно открыть торговые точки, объекты в области сервиса, культуры, спорта и социального значения.
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