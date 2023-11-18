Россиянин Шаблий одержал пятую победу в Bellator и вышел в финал Гран-при

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шаблий единогласным решением судей победил бразильца Патрики Фрейре в пятираундовом поединке в легком весе на турнире Bellator в Чикаго (штат Иллинойс, США).
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