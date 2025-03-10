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Царьград

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Крупный пожар в Подмосковье убил четырёх человек: Полыхает тепличный комплекс

Крупный пожар в Подмосковье убил четырёх человек: Полыхает тепличный комплекс

В Московской области произошёл смертельный пожар в тепличном комплексе.В Подмосковье произошёл мощный пожар в тепличном комплексе, что расположен в Высоково Чеховского городского округа.

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