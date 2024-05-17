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Военное обозрение

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Причина и следствие

Причина и следствие

Как говорил Меровинген в «Матрице»: причина и следствие. Причина – качество управления, следствие – развал критической инфраструктуры, прорывы дамб, которые «бобры разрушили», пожары, катастрофа в сфере здравоохранения и образования .

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