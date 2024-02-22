Медведев: бойцов ВСУ, не уличённых в геноциде, можно простить

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что военнослужащих Вооружённых сил Украины, не уличённых в совершении преступлений против человечности, можно простить после окончания специальной военной операции.
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