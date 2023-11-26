Напрасный смех над «героями Майдана». Украинская революция так и не сожрала своих «детей»

Роман Рейнекин. Комментируя вал публикаций в российских СМИ и блогосфере по поводу десятилетнего юбилея соседского майдана, автор националистического тг-канала «Под лед» задается вопросом: «Не понимаю, почему в русском телеграме уже неделю обсуждают этот самый юбилей Майдана.