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Аргументы и Факты

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Химик Дорохов рассказал, чем могут быть опасны ароматические свечи

Химик Дорохов рассказал, чем могут быть опасны ароматические свечи

Дым и ароматические добавки в свечах могут вызывать раздражение глаз и дыхательных путей, кашель и головную боль, особенно у чувствительных людей, рассказал RT кандидат химических наук Андрей Дорохов.

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