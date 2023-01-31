Дэмиан Лиллард набрал 42 очка в дуэли с Деджонте Мюррэем из «Атланты»

«Портленд» в понедельник одержал победу над «Атлантой» со счетом 129:125. На счету лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда 42 очка и 6 передач при 10 из 21 с игры и 17 из 17 с линии.
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