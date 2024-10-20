Вагенкнехт обвинила лидера ХДС в желании вступить в войну против РФ

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт обратилась к региональным структурам Христианско-демократического союза (ХДС) с предложением дистанцироваться от высказываний, сделанных лидером ХДС Фридрихом Мерцем по поводу России.
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