Вагенкнехт обвинила лидера ХДС в желании вступить в войну против РФ

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт обратилась к региональным структурам Христианско-демократического союза (ХДС) с предложением дистанцироваться от высказываний, сделанных лидером ХДС Фридрихом Мерцем по поводу России.