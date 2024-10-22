Пожарные забрались в окно четвертого этажа ради спасения женщины

В Петрозаводске спасатели помогли медикам попасть в квартиру к горожанке, которой стало плохо В понедельник в 17 часов на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.
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