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Может ли Украина получить обратно Запорожскую АЭС?

Может ли Украина получить обратно Запорожскую АЭС?

Судя по последним заявлениям представителей Киева и Вашингтона, одним из самых серьезных вопросов, обсуждаемых с российской делегацией на мирных переговорах, был статус Запорожской АЭС, которую Украина при помощи президента Трампа хочет вернуть назад чисто дипломатическим путем.

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