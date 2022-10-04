Путин поздравил министерство по делам гражданской обороны с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российского министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 90-летием образования системы гражданской обороны РФ.
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российского министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 90-летием образования системы гражданской обороны РФ.
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