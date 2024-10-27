В Новосибирске куполу НОВАТ исполнилось 90 лет: куда исчезла «чешуя»

Если главным городом Сибири считается Новосибирск, а в нем центральным сооружением является Сибирский Колизей – ныне НОВАТ, то символом Сибири выступает важнейшая часть НОВАТа – уникальный купол, олицетворяющий обширный охват необжитых пространств и сибирскую силу.