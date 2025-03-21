Розыск ребенка: вчера в Черлаке ушел из дома и не вернулся 14-летний Кирилл Г. Свой телефон подросток оставил дома, связаться с ним нельзя.
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Розыск ребенка: вчера в Черлаке ушел из дома и не вернулся 14-летний Кирилл Г. Свой телефон подросток оставил дома, связаться с ним нельзя.