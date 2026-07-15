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CEO Немецкого лыжного союза о допуске россиян: «Мы приняли решение МОК к сведению. Вопрос, как их снова интегрировать в систему допинг-контроля»

Управляющий директор Немецкого лыжного союза (DSV) Штефан Шварцбах высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов.

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