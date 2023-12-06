Музыка: «Россия это миф»: Как живёт и чем занимается Лёва Би-2, который пообещал никогда не возвращаться в Россию

На протяжении многих лет Лёва и Шура из «Би-2» радовали своим творчеством верных поклонников, но всё изменилось в феврале 2022 года, когда Лёва открыто осудил политику, проводимую Россией, а потом уехал из страны, заявив, что больше никогда сюда не вернётся.