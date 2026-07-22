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Происшествия

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В Амурске полицейские раскрыли по горячим следам грабеж пенсионера и вернули ему похищенные деньги и документы

В дежурную часть ОМВД России по Амурскому району обратился 65-летний пенсионер, который сообщил, что у него в подъезде жилого дома неизвестный вырвал из рук сумку, в которой находились 150 тысяч рублей наличными, документы и банковские карты.

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