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РБК СТИЛЬ

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Как рок-барабанщик Джон Лютер Адамс стал академическим композитором

Как рок-барабанщик Джон Лютер Адамс стал академическим композитором

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 8 октября фестиваль актуальной музыки Sound Up (герой проекта «РБК Визионеры») совместно с музеем современного искусства «Гараж» представит российскую премьеру пространственной партитуры для четырех хоров американского композитора Джона Лютера Адамса «Песни святого ветра».

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