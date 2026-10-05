Как рок-барабанщик Джон Лютер Адамс стал академическим композитором

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» 8 октября фестиваль актуальной музыки Sound Up (герой проекта «РБК Визионеры») совместно с музеем современного искусства «Гараж» представит российскую премьеру пространственной партитуры для четырех хоров американского композитора Джона Лютера Адамса «Песни святого ветра».
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