"Не может быть!": Американка пришла в шок от сумм в квитанциях ЖКУ в России

Туристка из Техаса Сара приехала в Нижний Новгород и не поверила своим глазам, увидев квитанцию за коммунальные услуги на 4032 рубля.
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