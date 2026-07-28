Дилеры в России массово сокращают скидки на электромобили

Схема с крупными скидками на NEV-автомобили дала трещину буквально за несколько недель. По данным «Коммерсантъ» от 28 июля, дистрибьюторы и дилерские центры один за другим урезают бонусы на машины с новыми источниками энергии – спрос неожиданно подскочил, и щедрые предложения стали невыгодны.