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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Травма Габриэля Дека оказалась серьезнее, чем предполагал «Реал»

«Реал Мадрид» разгромил «Манресу» со счетом 120:83 и одержал третью победу в трех матчах чемпионата Испании.

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