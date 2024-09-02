Учебный год начался. В Петербурге за парты сели 612 тыс. школьников. 60 тыс. из них - первоклассники.
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Учебный год начался. В Петербурге за парты сели 612 тыс. школьников. 60 тыс. из них - первоклассники.