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24 часа Ле-Мана. «Тойота» №8 лидирует после 9 часов, «Феррари» Шварцмана откатилась из-за штрафа, «Порше» №5 – из-за стратегии под дождем

«Тойота» стала лидером гонки «24 часа Ле-Мана». Заезд, проходящий под дождем, возглавил гиперкар №8 под управлением Рио Хиракавы.

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